C’est via un message posté ce mercredi sur Instagram que Marvin a annoncé la fin de sa relation avec Maeva rencontrée dans "Secret Story 10".

Après une première séparation en décembre dernier, l’heure de la rupture a de nouveau sonné pour Maeva et Marvin. Le couple, qui s’est rencontré dans Secret Story 10, a décidé de prendre des chemins différents. C’est ce qu’a annoncé le principal intéressé dans un message posté ce mercredi après-midi sur Instagram.

"La famille. Aujourd'hui, je voulais vous annoncer qu'avec Maeva nous avons décidé de mettre un terme à notre relation d'un accord commun. Notre histoire est née sous l'oeil des caméras et c'est pour cela qu'il était honnête de vous l'annoncer... Je vous demande de respecter notre décision ! A bientôt...", a ainsi écrit Marvin. Une déclaration likée plus de 1 500 fois qui a attristé les fans du couple. "C’est vraiment dommage parce que vous êtes un couple magnifique", "Dommage, vous étiez choux", "Courage à vous, je vous aimais", "Courage à toi, on sait à quel point tu l’aimais", peut-on ainsi lire dans les commentaires de cette publication.

C’est dans la Maison des Secrets que le coup de foudre a eu lieu entre Marvin et Maeva. Dès les premiers jours de l’aventure, l’attirance était au rendez-vous pour les deux candidats de Secret Story 10. Après s’être rapprochés au fil des jours, ils ont entamé une belle relation qu’ils affichaient d’ailleurs avec bonheur sur les réseaux sociaux. "Mi amor", écrivait d’ailleurs Maeva, il y a quelques jours seulement, en légende d’un cliché les montrant posant avec un piano.





