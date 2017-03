Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Matthias Pohl, le grand gagnant de la saison 2 de Secret Story a définitivement tourné la page de l’expérience télé-réalité. Interviewé en septembre dernier par nos confrères de dhnet.be au sujet des 10 ans de l’émission, le jeune homme est revenu sur son expérience dans l’émission, mais également sur son actualité, bien loin du monde de la télé-réalité. Il expliquait à l’époque pourquoi il a refusé de participer à la soirée anniversaire des 10 ans de Secret Story. Celui qui a participé à l’émission en compagnie de Cyril Paglino et bien d’autres explique : "Cela ne m’intéressait plus. Je ne veux plus faire de télé-réalité et compagnie."

Matthias rajoute : "La télé-réalité, personnellement, tu l'as fait juste une fois et puis c'est bon. Si c'est pour se retrouver dans une spirale où tu fais 7 fois les mêmes trucs, ça ne vaut plus la peine. Sans regret car j'ai participé une fois comme il fallait. C'est mieux d'y aller une fois, gagner et partir la tête haute que de le faire plein de fois et perdre." Aujourd’hui le jeune belge s’épanouit dans ses activités de mannequinat, de coaching et d’acteur. Et tout semble lui réussir à merveille. Grâce à sa cagnotte remportée dans l’émission, il a investi dans l’immobilier à Las Vegas et en Floride. Il serait aujourd’hui propriétaire de 3 appartements.

