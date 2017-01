Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Entre Mélanie et Bastien, c’est l’amour fou et ça va très vite. Les deux tourtereaux ont vécu une relation sur courant alternatif dans la Maison des Secrets, mais depuis que l’aventure s’est finie, tout va bien dans le meilleur des mondes. Les amoureux partagent leur vie entre la France et la Suisse mais les allées et venues semblent aujourd'hui faire partie de l’histoire ancienne.



Bastien et Mélanie ont annoncé leur intention de se marier très rapidement. Ils devraient se dire oui pour la vie dans le courant de l’année 2017, la date n’a pas encore été fixée. Mais, avant de passer devant monsieur le Maire, les amants terribles de Secret Story ont décidé d’emménager ensemble. Sur Snapchat, Bastien a posté des photos sur lesquelles on peut les apercevoir au milieu des cartons. Habitués à vivre ensemble, Mélanie et Bastien connaissent déjà les aléas de la vie commune et on se rappelle que la météo était orageuse pour eux. Mais cette fois, ils seront loin des caméras et des commérages et ils vont pouvoir s’aimer en toute intimité.



C’est le deuxième couple de la saison 10 de Secret Story à emménager ensemble. Marvin et Maeva filent le parfait amour et Marvin rêve même de passer à l’étape supérieure. Le jeune homme se voit bien papa. Dernier couple emblématique à connaître les joies de l’amour sans nuage : Sarah et Vincent. Ils se sont aimés, déchirés pour finalement se retrouver dans la dernière saison de Secret Story pour ne plus se lâcher aujourd’hui.





Secret Story 10 : Mélanie plus amoureuse que jamais :