Ils s'aiment et ne se cachent plus ! Depuis que la jolie Mélanie a rendu sa relation avec l'attaquant de Manchester United publique, la belle inonde son compte Instagram de clichés de son homme. L'occasion pour elle de penser à lui quand elle n'est pas en Angleterre où ce dernier vit actuellement. Dernièrement, la blonde incendiaire de Secret Story 9 s'est fait faire un tatouage à la symbolique bien particulière. Et c'est sur ses réseaux sociaux que la jeune femme a affiché le résultat de ce passage par la case tatoueur.

L'ancienne candidate a écrit le prénom de son chéri en lettres grecques sur le haut de sa cuisse gauche. Le cliché était agrémenté de la citation suivante : "You @martial_9 you my only one. You my number one. You a one of one. I wanna go one on one with you. One on one and i want you to want me too. You a one of one. I wanna go one on one with you @martial_9. Parfois le bonheur est sous vos yeux ne cherchez pas plus loin", a-t-elle légendé. Anthony Martial n'est pas en reste ! L'attaquant de Manchester United poste régulièrement des photos en compagnie de sa moitié. La dernière en date ? Une image du couple légendé d'un simple émoji cœur.

Très assorti, le couple fait désormais tout à deux. La jeune femme a récemment quitté la région parisienne où elle vivait pour venir s'installer à Manchester avec son amoureux. Dans leur nouveau nid douillet, les deux tourtereaux poursuivent leur histoire d'amour sous les yeux des nombreux internautes qui sont des milliers à commenter les moindres faits et gestes du couple au quotidien.