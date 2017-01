Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Mélanie Da Cruz n’en finit plus de surprendre et de faire parler d’elle. La finaliste de Secret Story 9, vient de poster des photos très sexy extraites d’un shooting sur Instagram.

Attention les yeux, la température s’apprête à monter d’un cran. Mélanie Da Cruz , finaliste de la saison 9 de Secret Story, a posté il y a quelques heures, quelques photos très sexy sur Instagram. Ces clichés sont, sans aucun, extraites d’un shooting professionnel. L’ancienne habitante de la Maison des Secrets apparaît dans des ensembles de lingerie très raffinés sur ces trois photos. La photogénie et les talents de mannequin de la jeune femme ne font aucun doute. Mélanie Da Cruz est-elle sur le point de préparer de nouveaux projets ou bien prépare-t-elle un nouveau book pour sa carrière de mannequin ? Le suspense reste entier.



L’année 2017 commence, en effet, sur les chapeaux de roue pour la jeune femme qui vit toujours aussi intensément son histoire d’amour avec Anthony Martial. Très discrète sur leur relation, elle avait toutefois accepté d’en dire un peu plus sur le plateau du Mad Mag : " On a toujours vécu notre histoire au grand jour mais c'est quelqu'un de timide et discret, on ne voulait pas s'exposer faire avant qu'on ne soit prêts et quand tu t'exposes les gens jugent". Les fans de la jolie blonde attendent désormais avec impatience de savoir quelles nouvelles surprises l’ancienne habitante de la Maison des Secrets leur prépare.