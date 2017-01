Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Tombés fou amoureux l'un de l'autre dans Secret Story 10, Mélanie et Bastien ne se quittent plus. Vacances en amoureux en Guadeloupe, présentation aux parents, visite de Genève, la ville natale de la jolie brune... Les deux tourtereaux sont plus in love que jamais ! Après avoir annoncé leur mariage, qui aura lieu dans un futur proche, le couple s'apprête à accueillir une troisième personne au sein de leur foyer... enfin à un détail près. Invité par leur grand ami Darko, lui aussi candidat de Secret Story 10, ils se sont prêtés aux défis fou du beau gosse. "Bastos" a eu pour mission d'annoncer à sa maman qu'il allait devenir père. Ni une, ni deux, le jeune homme s'est emparé de son téléphone pour faire part de la bonne nouvelle. "Maman, j'ai une grosse nouvelle à t'annoncer... Je vais être papa, Mélanie est enceinte !"

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Si bien que la maman de Bastien n'en est pas revenue. "Non, c'est pas vrai ! C'est une blague ou quoi, t'es sérieux ?" Evidemment, le mannequin a rétabli la vérité, en affirmant que non, Mélanie n'était pas enceinte. Récemment, c'est Maeva et Marvin qui ont fait rumeurs au sujet d'une possible grossesse. Maeva était simplement apparue le ventre plus gonflé que d'habitude sur les réseaux sociaux. La faute à un McDo mal digéré...

Des défis à la pelle...

Définitivement prêts à relever les défis du Youtubeur, Bastien a accepté de se balader dans les rues déguisé en Elsa, la princesse du film Disney La Reine des Neiges. Mélanie quant à elle a accepté de se prendre pour une star. Pour ce faire, elle a demandé aux passants s'ils savaient qui elle était. "Vous ne me connaissez pas, je suis choquée... Vous ne regardez pas la télé ?", avant d'ajouter, "Il faut regarder la télévision et Secret Story car j'ai fait Secret Story et vous ne me reconnaissez pas, c'est la honte !". N'est pas star qui veut... Postée hier, la vidéo a déjà été vue plus de 37 000 fois !