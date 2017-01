Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Mélanie de Secret Story 10 n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler d’elle. La jeune femme a, en effet, posté il y a 3 jours une photo d’elle très sexy sur Instagram et le moins que l’on puisse dire, c’est qu'elle a littéralement enflammé la toile. Sur ce cliché, les internautes découvrent Mélanie dans une tenue très sexy allongée sur un lit. La jeune femme est vraiment sublime et on reconnaît ses talents de mannequin. Si les fans de la candidate de Secret Story 10 se demandent quelle est la raison de ce shooting, la voici. Mélanie collabore en effet avec la marque de lingerie : Maison close. A n’en pas douter, la jeune femme devrait nous révéler de nombreuses surprises pour la suite de l’année 2017.



L’année commence, en effet, sur les chapeaux de roue pour la jeune femme. La candidate de Secret Story 10 a rencontré l’amour avec Bastien, également candidat dans l’aventure Secret Story. C’est deux-là se sont bien trouvés et envisagent de lancer de nombreux projets durant l’année 2017. Bastien et Mélanie ont même décidé de passer un cap cette année, puisqu’ils pourraient très bientôt se dire oui. Quelles autres surprises, la jeune femme et son compagnon peuvent-ils encore réserver à leurs fans ?