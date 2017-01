Mélanie s’affiche topless au sommet d’une montagne

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

On savait déjà que Mélanie n’avait pas froid aux yeux, on sait désormais que sa personnalité aventurière la pousse à n’avoir froid nulle part quand elle est en bonne compagnie. Avec Bastien, son amoureux rencontré dans la Maison des Secrets et qu’elle ne quitte plus d’une semelle depuis sa sortie du jeu, la belle s’est accordé une pause à la montagne. L’occasion pour les deux tourtereaux de profiter d’un bon bol d’air.

Mais alors qu’ils profitaient d’une promenade sur les sommets, la jeune femme a semble-t-il voulu pimenter un peu le moment présent en faisant un strip tease sur les hauteurs. Un moment que le couple a immortalisé en photo. Placée de dos et torse nue, Mélanie cache sa poitrine de son bras gauche, tandis que de l’autre main elle tient celle de Bastien. Une pose déjà effectuée par la jeune femme à deux reprises, lors de leur périple en Guadeloupe et il y a quelques jours devant le fameux Jet d’eau de la ville de Genève. Une fois la photo prise, la jeune femme n’a pas manqué de la publier sur son compte Instagram, l’occasion pour elle de saluer tous ses fans : Bonne journée ma #Teammel d'Amour.









Quelques jours auparavant, c’était Bastien qui prenait la pose devant l’objectif de Mélanie. Lui aussi torse nu, il était monté sur un monticule de neige, donnant un coup de pied dans la neige pour que celle-ci s’envole. Un souvenir qu’il a posté sur son propre compte Instagram et commenté plus sobrement : Aim for the sun – ilbastos (« viser le soleil » en français).







Aim for the sun 🌞 👻ilbastos Une photo publiée par Bastien grimal - Lil Bastos 🐞 (@bastoswithlove) le 6 Janv. 2017 à 10h07 PST

La pose de Mélanie, un grand classique du couple :





Les charmes de la guadeloupe. Rendez vous aux saintes 🌴❤ #guadeloupe #island #magic Une photo publiée par Bastos And Mel round The World (@mbadventuresparis) le 22 Déc. 2016 à 4h11 PST