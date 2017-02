Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Mélanie sait comment faire grimper la température sur les réseaux sociaux. La jeune femme, finaliste de la saison 10 de Secret Story, dévoile régulièrement sur Instagram des clichés qui ne laissent personne insensible. La jeune femme, mannequin de son état, n’hésite pas à publier des images 100% sexy sur lesquelles ses fans peuvent la voir dans des tenues très déshabillées.

Après avoir posté une photo d’elle topless à la montagne puis dans un body transparent sur un lit, la jeune femme a mis en ligne, samedi, une série de clichés très intimes. Immortalisée par son chéri Bastien, lui aussi candidat de Secret Story 10, Mélanie apparaît plus sexy que jamais. Sur un premier instantané, on la voit ainsi topless, sous une veste largement ouverte. Une deuxième photo, cachée par une pelure d’orange, la montre sur une chaise, visiblement dévêtue. Sur un dernier cliché, Mélanie pose nue - ou en petite culotte – avec une simple veste sur le dos cachant à peine sa poitrine.

Mélanie n’est pas la seule ex-candidate de Secret Story 10 à jouer la carte "sexy et caliente" sur les réseaux sociaux, bien au contraire. Maéva, en couple de son côté avec Marvin qu’elle a également rencontré dans Secret Story 10, distille elle aussi sur Instagram des photos dévoilant ses jolies courbes. De quoi réjouir la gent masculine !





