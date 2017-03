Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Mélanie n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler d’elle. L’ancienne habitante de la Maison des secrets a, en effet, posté il y a deux jours une photo très sexy sur Instagram. On aperçoit entre autre, la jeune femme vêtue d’un body transparent en dentelle noire. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a littéralement enflammé la toile. Mélanie est vraiment sublime et très sexy sur ce cliché. On reconnait facilement les talents de mannequin de la jeune femme. Une seule question nous brûle désormais les lèvres : cette photo est-elle extraite du shooting pour une marque de lingerie avec laquelle elle collabore. Impossible d'y répondre pour le moment et il faudra faire preuve de patience avant de découvrir la réponse.

Cette photo postée par Mélanie sur Instagram a bien évidemment fait réagir la communauté de l’ancienne participante de Secret Story 10. Likée plus de 8000 fois, cette photo de Mélanie a également récolté énormément de commentaires. "Magnifique", "Une Bombe", "Elle est vraiment belle". Les fans n’ont vraiment pas tari d’éloges sur le physique et la beauté de la jeune femme sur cette photo. A n’en pas douter, elle devrait réserver de nombreuses autres surprises à ses fans dans le courant de l’année 2017.