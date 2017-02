Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Nathalie et Vivian, c'est LE couple improbable de Secret Story 8. Avec un écart d'âge de plus de 20 ans, les deux tourtereaux se sont séparés quelques mois après la fin du jeu. Après plusieurs années d'une relation passionnelle, ils ont préféré prendre le large chacun de leurs côtés. L'occasion pour eux de s'adonner à de nouveaux projets. Nathalie est actuellement dans la Villa des Cœurs Brisés 2. Dans l'émission, la jolie brune espère rencontrer des personnes de son âge et ainsi délaisser les jeunots qu'elle a l'habitude de côtoyer. Pourtant, la belle Corse ne semble pas avoir tiré un trait définitif sur son histoire d'amour avec le beau brun.

Il y a quelques jours, les deux ex se sont revus. Mais n'allez pas croire qu'ils ont remis le couvert. "Comme quoi l'amitié peut exister après l'amour", a écrit Vivian sur son compte Instagram. Prêts à faire table rase du passé, les deux anciens amoureux se sont pardonnés. Pourtant, il y a un mois, déjà, le jeune homme avait posté une image sur laquelle il a enlacé Nathalie. Le cliché était agrémenté d'un long message d'amour... "De l'amour à la haine la haine à l'amour. J'ai fait énormément d'erreurs dans le passé. A Écouter les mauvaises personnes on fait souvent d'Énorme erreur. Les hommes sont parfois très cons. Voir DE vrais c***** ! Je te souhaite de tout mon cœur d'être LA plus heureuse possible Tu Le mérite plus que quiconque je suis vraiment content que malgré tout On est encore cette complicité Nathalie. Le cœur a ses raisons que la raison ignore". Une délicate attention qui devrait faire taire les rumeurs une bonne fois pour toutes !