Ses enfants, il les aime plus que tout. En rentrant dans Secret Story 10, Thomas laissait derrière lui sa femme, Amber et ses adorables enfants issus de sa précédente union, Jensen-James, Susan et Austin Alexander. Alors forcément, lorsqu'il les a retrouvés trois mois et demi plus tard, le papa était aux anges. Sur Twitter, le candidat au lourd secret a posté à plusieurs reprises des clichés de sa femme et ses bambins. Hier, il a réitéré en publiant une vidéo vintage de deux ses enfants. "Super drôle et mignon!!! J'aime mes bébés. Super funny and cute!!! I love my babies. I miss this age. #SS10 #SecretStory", a-t-il écrit en légende des images. Likée plus de 200 fois sur Twitter, la vidéo a provoqué une vague d'émotions sans précédent, entraînant une flopée de commentaires positifs. "Trop beaux tes bébés, tu peux être fier", "ils sont si beaux, ils respirent la joie de vivre", "touchante la vidéo", pouvait-on lire.



Un nouveau bébé pour 2017 ?

Dans une récente interview accordée à la télévision américaine, Thomas a fait part de son envie de pouponner à nouveau avec sa nouvelle femme, Amber. "Par précaution, j’ai fait congeler plusieurs ovocytes. Nous allons faire appel à un donneur de sperme anonyme et inséminer Amber", se réjouit le candidat. "J’adore être papa et nous avons hâte que ces prochaines tentatives d’insémination se concrétisent. J’aimerais tellement avoir une autre fille", explique le finaliste de Secret Story. Plus amoureux que jamais, le couple a récemment fête ses 5 ans de mariage lors d'un road trip à Las Vegas. Au menu : de la romance, des gâteaux et des gains. La femme de Thomas a remporté la bagatelle de 392.50 dollars. Une petite somme qui a fait rire les internautes sur la toile.