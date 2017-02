Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Nadège Lacroix est sur tous les fronts. Après une récente opération de chirurgie esthétique, la jeune femme - qui s'assume désormais avec son nouveau nez - s'est envolée au soleil. C'est à Madrid, la capitale de l'Espagne que la jolie blonde se trouve depuis ce week-end. La gagnante de Secret Story 8 prépare son retour sur les petits écrans dans une toute nouvelle série humoristique à paraître sur la chaîne câblée MTV. Baptisée Ridiculous made in France, la mini-série fouillera la toile à la recherche des vidéos qui font le buzz et des sujets à débattre. Dans ce nouveau défi, la jeune Suissesse pourra compter sur Jean-Baptiste Goupil, le trublion de la télé qui officie dans The Voice, mais aussi Miko, animateur sur Radio Voltage. La série sera diffusée chaque jeudi soir à compter du 16 mars.

La comédie, Nadège, elle adore ça. Après Secret Story, la jeune femme a pris des cours de théâtre aux Cours Florent. Une expérience plus que bénéfique, qui a permis à l'ex de Thomas Vergara d'obtenir un rôle de choix dans la série Sous le soleil de Saint-Tropez ainsi que dans Les Mystères de l'Amour où elle a joué le rôle de Nadège Girard lors de la saison 8. Interrogée par MYTF1, la jeune femme est revenue sur sa passion pour le cinéma. "J’ai eu la chance de jouer dans Sous le soleil de Saint-Tropez et dans les Mystères de l’amour suite à ma participation à Secret Story, ce qui est génial. Aujourd’hui, je me remets au théâtre. La comédie, c’est vraiment ce qui me passionne !" Plusieurs personnalités de la télévision seront invitées lors de l'émission. Parmi elles : Eddy, Flora Coquerel mais aussi Anaïs Delva.