Le changement, c’est maintenant pour Fanny Rodrigues. Pour bien démarrer l’année 2017, la jeune femme découverte dans Secret Story 10 a choisi d’opérer une jolie transformation capillaire. Oubliée la coupe dégradée rousse, elle a décidé de changer de tête en misant sur un tout nouveau look.

Sur des clichés publiés récemment sur Twitter et Instagram, on découvre ainsi la future maman arborant un carré court et brun. Une transformation qui a séduit ses fans. "T’es trop belle avec les cheveux coupés", "si belle", "tu es trop belle Fanny", ou encore "Tu es magnifique", peut-on lire dans les commentaires jalonnant ses dernières publications.

Sa nouvelle coupe de cheveux n’est pas la seule chose qui changera dans la vie de Fanny en 2017. La pétillante Portugaise, qui a illuminé la Maison des Secrets de NT1 grâce à ses expressions déjantées et à sa bonne humeur communicative, va en effet recevoir cette année le plus beau des cadeaux.

Finie la vie à deux, la jeune femme sera bientôt maman. Une grossesse qu’elle fait vivre à ses fans en postant régulièrement des clichés sur lesquels on aperçoit son joli ventre rebondi ou encore en évoquant l’arrivée de son petit bout. "Retour en arrière. Moi, j'étais comme ça Comment sera mon mini-moi?! Trop hâte!", a-t-elle notamment écrit en légende d’une photo la montrant bébé.

















Retour en arrière. Moi, j'étais comme ça 😍 Comment sera mon mini-moi?! Trop hâte! --- Recuando ao passado. Eu, era assim 😍 Como será o meu mini-me?? Que ansiedade! Une photo publiée par F A N N Y R O D R I G U E S (@fannyrodriguesoff) le 21 Nov. 2016 à 9h35 PST

