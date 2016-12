Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Petit homme deviendra grand... Quand on voit les clichés de Darko maintenant, difficile à croire qu'il a été ce petit bébé potelé aux joues généreuses... Et pourtant ! Comme tous les garçons de son âge, le beau gosse de Secret Story a vu son corps se transformer au fil du temps. En passant du stade de l'adolescence à celui d'adulte responsable, Darko s'est métamorphosé. Aujourd'hui, il entretient son corps et affiche une plastique de rêve qui a fait craquer bon nombre de filles au sein de la Maison des Secrets. En exclusivité, MYTF1 vous dévoile quelques clichés inédits du candidat encore jamais dévoilés !

Darko : une fanbase proactive sur les réseaux sociaux !

Véritable maître des réseaux sociaux, Darko a une communauté de fans très active ! Pas étonnant alors que le beau gosse organise des séances de rencontre avec eux aux quatre coins de la France. Dernièrement, c'est à Paris, non loin du Champ-de-Mars que le secrétiste a convié ses fans pour une journée photo/vidéo devant la Tour Eiffel. Sur Snapchat, le mannequin n'hésite pas non plus à raconter sa vie à ses followers. A la salle de musculation, en balade en voiture, en famille, dans un bar... Toute sa vie est racontée sur son compte Snapchat. Si vous ne le suivez pas encore, ne perdez pas une seule seconde !

Darko, l'ami des bêtes depuis son plus jeune âge

Darko, roi du air guitar !





Darko souffle sa 13è bougie





Darko, fan de Zizou de la première heure





Darko et la légendaire coupe de cheveux à la Justin Bieber





Retour sur le parcours de Darko dans Secret Story 10 !