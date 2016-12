Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ils s'aiment ! Depuis leur rencontre au sein de la Maison des Secrets, Mélanie et Bastien ne se lâchent plus d'une semelle. Plus unis que jamais, le couple a fait une déclaration qui a fait l'effet d'une bombe. Au cours d'une interview pour le magazine Public, les tourtereaux ont assuré que tout se passait bien depuis la fin de l'émission : "Les missions et les autres candidats semaient vraiment la pagaille entre nous. Mais aujourd'hui, il n'y a plus aucune embrouille." Mélanie et Bastien ont rencontré leurs belles-familles respectives et tout s'est très bien passé. Au mois de novembre, les deux secrétistes se sont envolés en Guadeloupe pour un séjour romantique, loin de toute agitation médiatique. Un repos amplement mérité qui a donné des idées à Mélanie : "Je vais quitter Genève très bientôt et nous allons nous installer à Paris dans un nouvel appartement à partir de mi-janvier", a-t-elle confié.

Prochaine étape, le mariage !

Une fois installés dans leur nid douillet, le couple prévoit... de se marier. Vous avez bien lu ! Bastien a annoncé l'heureuse nouvelle au magazine : "Nous n’avons pas encore arrêté de date mais c’est vraiment dans nos projets. Il est vrai que tout va très vite, certaines décisions peuvent paraître impulsives mais il y a vraiment une super alchimie et une belle dynamique entre nous deux. Pour l’instant, nous avons plein de projets à réaliser, on fonce tête baissée : on en profite et on s’éclate !". Très rapidement, les internautes se sont empressés de féliciter les deux amoureux. "Bravo à vous deux", "je le savais, vous êtes parfaits tous les deux", "tellement contente pour vous deux", ont commenté les internautes sur Twitter. Même si aucune date n'a été fixée, on compte sur eux pour nous donner plus de détails dans les prochains jours !

