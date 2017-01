Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Il en a fait du chemin depuis Secret Story... Souvenez-vous. C'est dans la saison 9 du jeu de télé-réalité que les téléspectateurs font la connaissance de Loïc Fiorelli. Rentré dans le jeu avec sa sœur jumelle, Emilie -qui a remporté le jeu-, les deux comparses ont réussi à préserver leur secret pendant plusieurs semaines et accéder à la grande finale. Moniteur de ski de profession, le beau gosse a repris le chemin des pistes enneigées après l'arrêt du jeu. Du moins pendant quelques mois. Avide de sensations fortes, l'ex secrétiste s'est hissé dans la peau d'Eddie the Eagle pour réaliser un saut de ski légendaire. Aujourd'hui, le jeune homme revient plus en forme que jamais pour vous présenter son tout nouveau projet !

Loïc devient Loy !

En cette nouvelle année, Loïc Fiorelli est mis à l'honneur sur MYTF1 XTRA ! Le finaliste, désormais prénommé Loy vous fait découvrir, en vidéo, la préparation d'athlètes de haut niveau ! Il partage avec les internautes un entraînement avec un athlète de niveau olympique et vous fait découvrir les petits secrets de préparations de plusieurs champions : initiation à la boxe avec Mathieu Bauderlique avec un médaillé de bronze aux jeux olympiques, séance d'athlétisme avec Mame-Ibra Anne, double champion de France du 400 mètres, ou encore découverte du maniement du fleuret avec deux champions de l'équipe de France d'escrime, le beau gosse s’adonne à tout type de sport, pour le meilleur et pour le rire !

Découvrez les aventures de Loy, en exclusivité sur MYTF1 XTRA !