Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Rémi Notta a réalisé un shooting exceptionnel avec des loups. Et le résultat est plus que bluffant !

Rémi, l'hiver ? Il adore ça ! L'ancien finaliste de Secret Story 9 a beau venir du sud de la France, les températures polaires sont loin de le déranger. Il y a quelques jours, le beau brun a réalisé un shooting photo en pleine nature. Et le résultat est plus que bluffant. Photographié avec des loups blancs en pleine montagne, l'Habitant de la Maison des Secrets a fière allure. Sur les réseaux sociaux, le beau gosse a posté pas moins de 5 photos issues de cette même séance photo. Largement relayés sur les réseaux sociaux, les clichés ont suscité une vague de réactions sans précédent. Tous soulignent la beauté de ces images. "Très joli, l'esprit de noël est vraiment là, et le modèle est magnifique", "je trouve les photos de qualité, tu es magnifique", "Rémi avec des loups, c'est juste trop beau", pouvait-on lire sur Instagram.

Rémi, future star de cinéma ?

Au mois de novembre, Rémi Notta s'est confié à MYTF1 sur ses projets artistiques à venir à l'occasion d'un Facebook Live. Le beau gosse au sourire ravageur sera bientôt sur grand écran comme il nous l'a annoncé : "Dans quelques jours, je vais commencer à tourner un pilote d'un film et j'ai deux autres films derrière qui vont arriver". Si le milieu du septième art lui ouvre ses portes, le petit écran lui tend aussi les bras. Désireux de se confier sur ses projets professionnels, Rémi a annoncé qu'il allait tourner dans une série. "J'ai commencé à tourner dans une série donc petit à petit, ça avance. J'ai aussi d'autres projets mais j'en parlerais plus tard". En attendant de le retrouver sur le grand écran, vous pouvez vous rendre sur son compte Instagram afin d'admirer ses photos professionnelles.













La Villa des Coeurs Brisés, ce soir à 19h15 sur NT1 !