L'année 2017 est celle de tous les changements pour Rémi. L'ancien finaliste de Secret Story 9 semble avoir tiré un trait sur la télé-réalité. Désormais, c'est dans le milieu très prisé du septième art qu'il mise tout. Dans un récent Facebook Live, le Marseillais a confié qu'un projet sur grand écran se préparait. Eh bien, sachez qu'l est en train de voir le jour. Le beau gosse est actuellement à Grenoble, sur le tournage du court-métrage Le vœu de trop, réalisé par David Saura et produit par sa propre société de production SD6 Production.

Rémi Notta au fond du gouffre...

Interrogé par PureBreak, l'ancien candidat de Secret Story a fait des confidences sur son personnage. Rémi Notta y tient le rôle de Dany, "un garçon intelligent, discret et hyper timide, qui va voir sa vie basculer en une seule journée. Au bord du suicide, il va faire la connaissance de Enki (David Saura), un génie des temps modernes. Ce dernier a pour objectif de réaliser tous ses vœux et ses désirs, mais au bout du tunnel, un piège attend Dany". Un premier rôle haut en couleur pour le Marseillais plutôt habitué à amuser la galerie à la télévision. On comprend mieux pourquoi il a procédé à une refonte de son compte Twitter et a travaillé ses abdominaux. Désormais, c'est le cinéma qui prime sur le reste !

Le tournage de ce film a débuté fin février dans la ville de Grenoble. Le résultat final de ce court-métrage, d'une durée comprise entre 17 et 20 minutes devrait être dévoilé l'année prochaine, en 2018. L'objectif pour le producteur du film : le diffuser à la télévision, sur le web, mais aussi le présenter dans des festivals pour le faire connaître.













