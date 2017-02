Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Remi Notta, le Marseillais finaliste de la saison 9 de Secret Story n’a pas froid aux yeux. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’hiver, il adore ça. Alors qu’il partageait au début de l’année 2017 des photos extraites d’un sublime shooting à la montage avec des loups, le jeune homme a décidé de renouveler l’expérience, mais cette fois-ci, Remi Notta était à la montage pour des vacances à Serre-Chevalier. Un moment de détente opportun pour le jeune homme qui prépare de nombreux projets pour cette année 2017. Comme on pouvait s’y attendre, ce selfie de Rémi posté sur Instagram a déclenché une vague de likes et de commentaires sans précédent. Les fans du jeune homme lui ont adressé de nombreux compliments.

En novembre dernier, dans une interview exceptionnelle accordée à MYTF1, Rémi Notta avait annoncé qu’il préparait de nombreux projets cinématographiques : "Dans quelques jours, je vais commencer à tourner un pilote d'un film et j'ai deux autres films derrière qui vont arriver". Mais il n’a pas prévu de s’arrêter là, car il aurait également pour projet de participer à une série télé. Il expliquait : "J'ai commencé à tourner dans une série donc petit à petit, ça avance. J'ai aussi d'autres projets mais j'en parlerais plus tard ". Le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeune homme a réussi à aiguiser la curiosité de ses fans et on a hâte de découvrir les surprises il réserve pour cette nouvelle année.