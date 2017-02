Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Depuis sa victoire à Secret Story 10, la vie de Julien n'est sensiblement plus la même. Parisien d'adoption, le jeune homme fait ses projets en silence, et ça paye ! Depuis plusieurs semaines, le beau gosse est devenu "intervieweur d'un jour". Dans la social room de NT1, dans les coulisses des répétitions du spectacle Les Choristes ou encore aux melty Future Awards, l'ex de Sophia est partout. Dernièrement, "Juju" a eu l'honneur d'interviewer une animatrice phare de TF1. Depuis plusieurs années, elle officie sur la première chaîne où elle présente TéléShopping aux côtés d'Alexandre Devoise. Vous avez deviné ? Il s'agit bel et bien de Marie-Ange Nardi. A l'occasion des 30 ans de l'émission phare de télé-achat, Julien a eu la chance de poser des questions aux deux animateurs.





Un moment unique que le beau gosse a décidé d'immortaliser sur ses réseaux sociaux. "C'est en s'exerçant qu'on apprend (Marie-Ange Nardi/Alexandre Devoise) #TF1", a tweeté le jeune homme, ravi d'interroger deux pointures de l'animation. Sur Instagram, le gagnant de Secret Story 10 n'a pas hésité à prendre la pose dans les locaux de l'émission. Tout de noir vêtu, le jeune homme avait plutôt fière allure si l'on se fie aux nombreux commentaires des internautes. "Trop beau dans ton costume noir, futur présentateur télé", "Juju, tout te va bien, tu devrais être à la télévision plus souvent", écrivaient-ils.

Il faut dire que le monde de la télé le titille. Dans une interview accordée à Star24, le Cannois d'origine a expliqué qu'il adorerait animer sa propre émission. "Je profite de l’opportunité de Secret Story pour aller toquer aux portes afin d’avoir la chance, un jour, d’obtenir une chronique ou d’animer quelque chose. Différemment que dans la télé-réalité en tout cas". On lui souhaite tout le succès du monde.





Le futur appartient à ceux qui se lèvent tôt 🌤 #work #tf1 #itw Une publication partagée par Julien Geloën (@offjuliengeloen) le 23 Févr. 2017 à 8h37 PST