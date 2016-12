Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Vers la fin de l’été, la dixième saison de Secret Story est arrivée sur NT1. Durant plus de 10 semaines, les téléspectateurs et les internautes ont pu suivre les aventures des jumelles Anaïs et Manon, de Mélanie, Thomas, Sarah, Darko, Bastien ou encore Julien, le grand gagnant de cette saison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces Habitants vous ont fait rire et vous ont étonnés tout au long de l’aventure. C’est pourquoi, en cette fin d’année, MyTF1 vous propose de (re) vivre les meilleurs moments des candidats au sein de la Maison des Secrets. Histoires d’amour, fous rires, missions exceptionnelles de la Voix, voici le Top 5 des moments les plus marquants de la dixième saison de Secret Story.



La révélation du secret de Thomas alias "Catapulte-Man"

C’est certainement l’un des candidats qui aura marqué la saison 10 de Secret Story. L’américain de 42 ans, Thomas, que les Habitants ont surnommé "Catapulte-Man", a su toucher le cœur du public avec son lourd secret : « Je suis le premier homme enceinte au monde ». Né femme et devenu homme, l’incroyable transformation de Thomas, qui a révélé son secret devant ses camarades et la France entière, restera le candidat le plus émouvant de cette saison.





L’élimination de Manon, les pleurs d’Anaïs

Cette année, des jumelles ont intégré l’aventure. Anaïs et Manon, deux marseillaises de 20 ans, ont amusé les téléspectateurs avec leurs expressions du sud et leur accent prononcé. Mais lorsque Manon, alors dans le SAS face à Thomas, a quitté l’aventure, ce fut le drame. Et c’est bien l’un des événements les plus touchants de Secret Story 10.





La mission « gay » de Julien

Si vous avez suivi la saison 10, vous n’avez certainement pas pu passer à côté de la mission de Julien, le grand vainqueur de Secret Story. La Voix, très joueuse, a décidé de missionner Julien en le faisant passer pour gay auprès de ses camarades. Une mission qui a bouleversé la Maison des Secrets et qui a amusé les internautes !





Anaïs clashe Mélanie, c’est la vidéo buzz

C’est l’un des plus gros clashs de cette dixième saison. Après avoir vu un magnéto compromettant, Anaïs a littéralement perdu son sang-froid et a décidé de régler ses comptes en direct avec sa pire ennemie, Mélanie. Un moment devenu culte qui a été repris de nombreuses fois sur la Toile, regardez !





Mélanie et Bastien, un couple aussi touchant qu'agaçant

Ils n'ont pas fait l'unanimité auprès de leurs camarades loin de là, et de même pour le public. Oui, Mélanie et Bastien ont été les deux bêtes noires de la dixième saison de Secret Story. Mais l'aventure n'aurait pas été la même s'ils n'étaient pas rentrés dans la Maison des Secrets. Aujourd'hui toujours en couple, ils n'hésitent pas à dévoiler leur quotidien sur les réseaux sociaux où ils possèdent de nombreux fans.





BONUS - Fanny et Sarah, une amitié en or mais de mauvaises chanteuses

Malgré les disputes, les nombreuses piques et les représailles qui règnent la plupart du temps au sein de la Maison des Secrets, des candidats arrivent tout de même à se lier d’amitié. C’est le cas de Fanny et Sarah, deux candidates qui se sont trouvées dans la saison 10. Impossible de passer à côté de leurs fous rires et de leurs casseroles devenues cultes. Deux Habitantes explosives qui ont marqué les esprits, et surtout fait rire le public quand elles chantent. Une amitié sincère qui dure encore…