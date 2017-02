Par | Ecrit pour TF1 |

Depuis qu'ils ont quitté la Maison des Secrets, Sarah et Vincent vivent sur un petit nuage. Ils sont ensemble et toujours heureux.

Ils se sont aimés, puis séparés et enfin retrouvés dans la Maison des Secrets. L’histoire d’amour qui unit Sarah Lopez et Vincent Queijo est digne d’une telenovela, avec rebondissements, larmes parfois mais surtout de la tendresse et un happy ending. Les fans de Secret Story ont pu suivre leur retrouvaille en direct. Aujourd’hui, loin des caméras de Secret Story, les deux tourtereaux vivent leur amour au grand jour. Les deux amoureux sont toujours ensemble et n’hésitent pas à montrer qu’entre eux, c’est toujours solide. Sur Instagram, l’un et l’autre ne cessent de poster des photos où ils se montrent inséparables et très attachés.

Récemment, Sarah et Vincent étaient à Miami et ils en ont profité pour faire quelques photos dignes d’une campagne de publicité, prenant la pause devant des murs de graffitis. En guise de commentaires, les deux tourtereaux n’y vont pas par quatre chemins pour se déclarer leur amour, un cœur suffit.



Les fans du couple sont ravis d’apprendre que malgré les projets de chacun et les tournages, ils sont toujours ensemble. « Vous êtes trop canon », « quel beau couple », « j'suis très heureuse de vous voir toujours ensemble et amoureux », « Vous allez bien ensemble!!! Vincent. ..Sarah c'est la fille qu'il te faut », « Vous êtes trop beaux », « j'espère que vous allez rester ensemble encore longtemps », commentent les internautes.







...❤ Une publication partagée par Sarah Lopez SS10 & Les Anges9 (@sarahlopezoff) le 18 Févr. 2017 à 21h18 PST