Par SB | Ecrit pour TF1 |

Entre Sarah Lopez et Vincent Queijo, l’amour est toujours au beau fixe. Des rumeurs de mariage circulent d’ailleurs sur la Toile depuis que le candidat de la septième saison de Secret Story a écrit dans l’une de ses photos "UnjourtuserasuneQueijo", en parlant de sa chère et tendre. Sous-entendu, ces deux-là se passeront bientôt la bague au doigt. En attendant, la véritable demande en mariage, les deux tourtereaux ont immortalisé sur leur peau la preuve de leur amour.

En effet, Sarah a posté sur Instagram un cliché sur lequel on voit leurs avant-bras entrelacés et tatoués d’un même dessin : le chiffre sept. En légende, la candidate emblématique de la saison 10 de Secret Story ne donne pas la signification de ce mystérieux chiffre mais écrit simplement la date du 13/11/2016. Date, sans doute, de leurs retrouvailles dans la maison des secrets.



La photo a, en tout cas, suscité de nombreuses interrogations, mais beaucoup des internautes n’ont que des mots doux à l’égard de Sarah et Vincent. "Je vous souhaite que du bonheur", "Vous êtes magnifique ensemble. S & V forever", "tellement mignon", "bonheur les amoureux", "vous vous êtes bien trouvé vous êtes trop mimi", commentent les aficionados des deux ex-Habitants de la Maison des Secrets.







Une publication partagée par Sarah Lopez SS10 & Les Anges9 (@sarahlopezoff) le 12 Mars 2017 à 21h14 PDT