Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Les candidates de Secret Story 10 sont devenues, depuis leur sortie de la Maison des Secrets, des personnalités incontournables de la toile. Si certains comme Darko et les jumelles Anaïs et Manon ont choisi de lancer une chaîne vidéo, d’autres travaillent encore sur leurs projets sans pour autant se faire oublier de leurs fans. C’est le cas notamment de Maeva, la très jolie championne de car wash.

La jeune femme, qui a rencontré l’amour dans la Maison des Secrets en la personne de Marvin, fait régulièrement parler d’elle grâce à un compte Instagram regorgeant de clichés qui ont de quoi provoquer quelques sueurs chez certains de ses fidèles. Ce lundi, elle a d’ailleurs mis en ligne un instantané tout droit sorti d’une séance photo mettant ses jolies courbes à l’honneur. La candidate de Secret Story 10, dont le secret était "Je suis championne de car wash", a ainsi pris la pose dans un ensemble de sous-vêtements très sexy et sportswear.

Une fois encore, Maeva a choisi de citer un titre de Shy’m en légende de cette publication 100% hot. Reprenant les paroles de Je suis moi, la candidate de Secret Story 10 a notamment écrit : "Je n'ai aucune envie de dire ce que je ne pense pas/Aucune envie de fuir ce que je ne vois pas/Dis-moi si on ne devrait pas tous être comme ça/Suis-moi, je t'emmène là où le fou est le roi/ Dans ce grand cirque la comédie ne me changera pas."