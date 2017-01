Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Ce n’est un secret pour personne : Emilie Fiorelli n’est plus un cœur à prendre. L’ancienne gagnante de Secret Story 9 file le parfait amour avec l’attaquant du Milan AC M’Baye Niang depuis plusieurs mois. Le couple qui vit désormais ensemble en Italie n’hésite d’ailleurs pas à afficher son bonheur sur les réseaux sociaux.

A tel point que les deux tourtereaux envisagent désormais de franchir une nouvelle étape dans leur relation. Dans une interview accordée au youtubeur Sam Zirah, la jeune femme s’est en effet confiée sur son histoire d’amour avec le footballeur. Son interlocuteur était notamment très intrigué par le fait que celle qui a fait ses débuts en tant que chroniqueuse dans Le Débrief de Secret Story 10 ait remplacé le « o » de love par une image de bague sur son compte Instagram. Y aurait-il un mariage dans l’air ?





MY L💎VE - ❤️ Une photo publiée par Emilie Fiorelli (@emilie_fiorelli_officiel) le 9 Nov. 2016 à 14h30 PST

« Je ne sais pas quoi te répondre… Oui, tu vois peut-être bien les choses, » répond-t-elle d’abord quelque peu gênée. « On en parle. Aujourd’hui on vit ensemble. Je pense que je suis un peu à l’ancienne. Je me dis que c’est bien d’être en couple mais je pense qu’il faut un petit peu plus pour nous… Je suis un peu rêveuse, un peu fleur bleue… Je me dis qu’il faut un peu officialiser tout ça.» a-t-elle alors confié.





Elle raconte ensuite que ce serait son compagnon qui a d’abord mis le sujet sur la table. « J’en ai jamais parlé moi, c’est lui le premier qui en a parlé. (…) Il m’a dit est-ce qu’un jour tu serais capable de te marier avec moi ? » Une question qui en dit long sur les intentions de M’Baye Niang. Et à voir le sourire radieux d’Emilie, sa réponse ne fait aucun doute.