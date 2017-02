Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Souvenez-vous de Florine… La nîmoise avait marqué les téléspectateurs avec son caractère affirmé et son secret atypique, lors de la saison 7 : « je communique avec les animaux ». Son passage dans Secret Story lui a en effet permis de se faire remarquer et d’attirer l’attention. La jeune femme officie désormais dans le monde du spectacle en tant que danseuse et chanteuse.

Si tout le monde savait déjà qu’elle était capable de donner de la voix quand elle se disputait avec ses camarades, on l’attendait moins sur scène.



Florine découvre désormais qu’elle peut aussi séduire grâce à des pas de danse. Certes elle semble désormais loin des caméras mais reste toujours sous les feux des projecteurs. Elle se produit d’ailleurs dans de nombreux endroits en France. Sa nouvelle vie a vraiment de quoi surprendre les fans les plus assidus. Quant à ses camarades Julien Guirado, Alexia Mori ou encore Eddy et Anaïs Camizuli sans oublier Jamel, pour l’instant ils restent sans voix. Peut-être attendent-ils de savoir si Florine ne nous réserve pas d’autres surprises dans un avenir plus ou moins proche…