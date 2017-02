Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Après avoir affolé les garçons de la Maison des Secrets, Sarah provoque désormais l’émoi de la gent masculine sur les réseaux sociaux. La candidate, éliminée juste avant la finale de Secret Story 10, prend un malin plaisir à faire frissonner ses fans en postant des clichés très sexy sur Instagram. Des photos qui ne laissent pas du tout indifférents les internautes !

Il y a quelques jours à peine, la jeune femme découverte dans Secret Story 10 a fait réagir plus de 24 500 personnes grâce à un instantané très "urbain". Une photo dans laquelle on la voit accroupie devant un mur de graffitis. Se tenant à un grillage, elle arbore un sweat jaune cachant quasiment entièrement son micro short en jean. "Tu es belle", "Tu es magnifique, ne change pas", "Tu es canon, tu devrais faire des photos en couleur plus souvent", voici quelques-unes des réactions passionnées suscitées par ce cliché très "caliente" !

Cette photo n’est pas la seule à avoir réjoui les fans de Sarah. Après un cliché la montrant face à la mer dans une robe au décolleté impressionnant, la jeune femme a ravi les internautes en prenant la pose avec Vincent Queijo. Une photo, qu’elle a accompagnée d’un simple cœur en guise de légende, qui a reçu plus de 42 500 likes. Lundi, c’est avec une image d’elle dévoilant ses jolies jambes qu’elle a fait grimper la température sur la toile. De quoi prouver qu’elle méritait bien son titre de Miss Secret Story 10 !





☮️ Une publication partagée par Sarah Lopez SS10 & Les Anges9 (@sarahlopezoff) le 11 Févr. 2017 à 21h47 PST





...❤ Une publication partagée par Sarah Lopez SS10 & Les Anges9 (@sarahlopezoff) le 18 Févr. 2017 à 21h18 PST





#lesanges9 #teamsarah ❤😘🖤 📸 : @vincentqueijo Une publication partagée par Sarah Lopez SS10 & Les Anges9 (@sarahlopezoff) le 19 Févr. 2017 à 16h12 PST

