Par SB | Ecrit pour TF1 |

Jonathan avait marqué la saison 9 de Secret Story. Le cousin de Zinédine Zidane s’était distingué grâce à ses talents d’enquêteurs hors pair. Père d’une petite fille et mari aimant, il avait décidé, à la sortie de la Maison des Secret, de se tenir éloigné des émissions de télé-réalité pour se consacrer à sa famille uniquement. Le jeune homme s’est confié au site Melty : « L’après Secret s’est très bien passé. J’ai repris une vie normale tout de suite, j’ai retrouvé mon travail rapidement, ma petite vie de famille... Ça ne m’a pas chamboulé le cerveau ! » Les pieds sur terre, il assure qu’il n’est pas « quelqu’un qui prend la grosse tête… Je suis toujours le même et je resterai le même quoi qu’il arrive ».



Très proche de Coralie pendant l’aventure, l’amitié entre le Marseillais et l’explosive Belge s’est progressivement étiolée. A Melty, toujours, Jonathan explique : « En sortant, on s’est appelés plusieurs fois. Après, on a un peu pris nos distances, car on n’a pas le même train de vie. On n’habite pas dans la même ville... Ça s’est fait naturellement ». Toutefois, il regrette que les deux amis se soient perdus de vue : « c’est vrai que ça déchire un peu le cœur, mais c’est comme ça, faut s’y faire ! »



Heureux dansa sa vie, celui qui rêve de devenir footballeur professionnel va bientôt devenir de nouveau papa. Sa femme attend un deuxième enfant.