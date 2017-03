Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"Je suis partie de chez moi, j'ai rencontré une personne. Il m'a complètement détruite, je n'avais plus de personnalité, plus rien, je me détestais, je détestais mon corps, je détestais mon âme. Et un jour, un ange est arrivé, il m'a relevé la tête. Il m'a dit tu es forte, tu es belle, cette personne m'a appris à ravoir confiance, à aimer et cette personne c'est Xavier", déclare Tatiana le soir de la révélation de son secret devant la France entière. Il faut dire que l'enfance de la jolie blonde n'est pas des plus simple. Elle assiste toute jeune aux violences répétées de son père envers sa maman. Et quelques années après, c'est elle qui est victime des coups de son ex-petit copain. "J'ai pratiquement été soumise à lui, tout de suite j'ai eu peur", admet-elle. Si elle a eu la volonté de fuir plusieurs fois, elle n'a pas pu. "J'étais choquée, je ne pouvais plus bouger".

Le cauchemar ne fait que commencer pour Tatiana. Violences verbales, physiques, sexuelles, morales... Sa vie vire au cauchemar jusqu'au jour où elle décide de partir pour de bon. Aujourd'hui, la chroniqueuse s'est reconstruite. Par le biais de son témoignage poignant, elle veut mettre en lumière "ces femmes qui sont violentées chaque jour par leur mari et qui en meurent". N'ayant pu aider sa maman décédée, elle veut en contrepartie aider d'autres personnes : "J'ai plus de souffrances pour ce qu'a vécu ma maman que pour ce que j'ai vécu", termine-t-elle.

Sur les réseaux sociaux, son témoignage a bouleversé les internautes, qui ont été très nombreux à la féliciter pour son courage et sa force de vivre. De tendres tweets qui ont touché la jeune femme en plein cœur. "Je tenais encore à vous remercier... Depuis hier, je suis avec plaisir envahie de messages par milliers les plus touchants. Quel beau cadeau", déclare la jolie blonde sur son compte Twitter. Son mari, Xavier, a lui aussi, pris la parole sur son compte Facebook. Il salue la femme qui est la sienne, la mère qu'elle deviendra plus tard, tout en soulignant que sa maman est fière d'elle, là où elle se trouve. Son calvaire, Tatiana le raconte dans un livre. Intitulé Au nom des femmes battues, l'ancienne Habitante de la Maison des Secrets y raconte son calvaire et la souffrance qu'elle a endurés pendant plusieurs années. En cette journée internationale des droits des femmes, ce témoignage apparaît comme opportun, "en espérant qu'il permette à des femmes de se libérer", conclut Tatiana.