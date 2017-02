Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Mariés un an avant de rentrer dans Secret Story en 2007, Tatiana et Xavier Delarue sont l'un des couples emblématiques de la télé-réalité sur TF1. Après deux mois d'enfermement, leur secret est démasqué par Maxime, fils d'Henri Leconte. Arrivés jusqu'en finale où ils perdent face aux triplées, le couple inséparable poursuit son ascension fulgurante main dans la main. Après l'émission, le couple attire la curiosité des médias qui les plébiscitent de toute part, comme le confie Tatiana en exclusivité à MYTF1. "On ne s'attendait pas à ça ! Après l’émission, la production nous a conseillé d’éviter de nous rendre dans des endroits de Paris très fréquentés, mais on ne les a pas écoutés et à chaque apparition publique, c’était la folie ! Les gens criaient nos noms, nous agrippaient par les bras, j'étais leur Britney Spears française… (rires). On n’avait pas conscience de tout cela. On pensait qu’on reprendrait notre vie tranquille une fois sortis du jeu, mais pas du tout. On était à côté de la plaque !"



Désireuse de percer dans le monde des médias, la jeune femme devient animatrice télé sur la chaîne Star 24, où elle anime une émission intitulé Tatiana-Laurence Delarue vous donne la parole. L'année dernière, elle présente la cérémonie des Lauriers Tv Awards au Théâtre des Variétés à Paris. Mannequin depuis son plus jeune âge, elle continue à poser pour les photographes et expose le fruit de son travail assez régulièrement sur ses réseaux sociaux. Xavier, alias Xababa, a continué le basket-ball après l'arrêt de Secret Story 1. En parallèle de sa carrière, Il devient animateur sportif, de 2010 à 2012, dans une émission de télé-shopping, Shopping Avenue Matin, présentée par Michel La Rosa sur TF1.

Après 10 ans de mariage, bientôt 11, la question que tout le monde se pose est de savoir si le couple fondera ou pas une famille. A cela, Tatiana Delarue a sa réponse. "On avait prévu de le lancer pour la fin de l’année 2016. On avait décidé d’attendre la retraite sportive de Xavier, mais je ne sais pas si ça se fera car le basket le gratte depuis quelques mois". Vous l'aurez compris, le bébé n'est pas dans les projets du couple. Tatiana est chroniqueuse dans une nouvelle émission qui traite de la télé-réalité et cette activité lui prend beaucoup de temps. Affaire à suivre, donc.