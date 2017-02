Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

"Ravissante en étant petite et sublime en étant grande !", "Sublissime !", "Toujours la même bouille"… Voici quelques-unes des réactions enjouées suscitées par la dernière publication d’Emilie Nef Naf. Très active sur les réseaux sociaux, où elle dévoile aussi bien des instantanés de bons moments passés avec ses enfants que des clichés montrant sa transformation physique, la grande gagnante de Secret Story 3 a publié samedi une photo tirée de son album d’enfance.

La maman de deux enfants a ainsi mis en ligne, pour le plus grand bonheur de ses fans, une image la montrant encore enfant. Un cliché pris en 1996 alors qu’elle affichait 9 ans au compteur. Si la jeune femme s’est métamorphosée au fil des années, on arrive malgré tout à reconnaître sa jolie bouille qui a fait son succès dans la Maison des Secrets.

En guise de légende, Emilie Nef Naf a dévoilé l’un de ses crédos. "Garde ton sourire de petite fille, Ne rêve pas, vis ! Ne pense pas, agis. Ne t’excuse pas, assume. N’hésite pas, fonce. Rappelle-toi qu’hier est parti et que demain ne reviendra peut-être plus jamais. Seul aujourd’hui t’appartient, donc garde le sourire et profite de chaque instant et de chaque moment de la vie », a-t-elle ainsi écrit.





