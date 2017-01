Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Joyeux anniversaire... de mariage ! Hier, Thomas et sa femme Amber ont célébré leur cinq ans de vie à deux ! Un anniversaire réjouissant pour le couple qui a fêté ça autour d'un gâteau qui avait l'air succulent, du moins en apparence. Le finaliste de Secret Story a publié un cliché d'une assiette vide qui contenait le gâteau en question. "La nuit dernière, Amber et moi avons célébré 5 ans ensemble. Le gâteau de lave au chocolat est parti. #SS10 5 years of love--cake gone!", a-t-il écrit en légende. Les deux tourtereaux, qui ne se lâchent plus d'une semelle, sont plus amoureux que jamais ! Souvenez-vous, alors que Secret Story touchait à sa fin, Amber avait surpris son mari en débarquant dans la maison pour quelques heures. Un geste qui avait ému aux larmes le principal intéressé... Sur les réseaux sociaux, les messages de félicitations pleuvent depuis hier soir. "Bravo à vous deux", "un couple exemplaire", "best wishes (sic)" peut-on lire depuis sur la toile.

Thomas, une source d'inspiration jusqu'en Angleterre

En rentrant avec le plus grand secret de l'histoire de Secret Story "Je suis le premier homme enceinte du monde", Thomas a inspiré de nombreux artistes. En 2010, le sculpteur Marc Quinn, un artiste britannique a créé une statue représentant le secrétiste lorsqu’il attendait son premier enfant. "Je crois que Marc Quinn était intéressé par le fait de capturer et conserver un moment de l’histoire, lorsque la première image d’un homme enceinte est devenue réalité", a déclaré le candidat. Pour cette statue de marbre, le finaliste de l’émission de NT1 a posé devant le sculpteur. Loin de rester dans l’atelier de Marc Quinn, cette œuvre de 3 mètres de hauteur a été exposée en 2010 à Londres.