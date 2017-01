Par Ruben Vanyper | Ecrit pour TF1 |

Thomas aura marqué les esprits dans son aventure Secret Story. Avec son secret hors du commun -Je suis le premier homme enceinte du monde- et sa force indéniable, le candidat a réussi à mener sa barque jusqu'à la finale du jeu. Finaliste malheureux de cette saison 10, le secrétiste a passé le réveillon du 31 aux Etats-Unis, à Phoenix dans l’Arizona en compagnie de sa femme Amber. Plus amoureux que jamais, les deux tourtereaux savourent des moments à deux qu'ils immortalisent sur les réseaux sociaux. Mais ils n'en oublient pas pour autant leur séjour fabuleux en France...



Thomas à Versailles

Tombé sous le charme de la France suite à sa participation à Secret Story, Thomasa profité de la fin du jeu de télé-réalité pour s'octroyer quelques jours de détente dans notre belle Capitale. Après avoir visité les monuments phares de Paris, Amber et son chéri ont fait une petite escapade romantique à Versailles. C'est tout proche de la Fontaine du Roi que les deux amoureux ont réalisé un selfie mémorable. Le sourire jusqu'aux oreilles, le cliché a été liké plus de 2000 et a suscité une vague de réaction sans précédent sur le compte Instagram du père de famille. Revenu en Arizona, sa terre natale, l'ex Habitant de la Maison des Secrets ne perd jamais une occasion pour donner de ses nouvelles à ses fans, et en français s'il vous plaît !









Thomas revient sur son expérience fabuleuse dans Secret Story 10