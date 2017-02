Ecrit pour TF1 |

Thomas et sa petite famille ont visité le parc aquatique de Phoenix, ils en ont ramené une photo souvenir très originale !

Papa gâteau mais surtout papa funky, Thomas, candidat emblématique de Secret Story, profite à fond de sa famille maintenant qu’il a regagné Phoenix. Avec Jensen-James, Susan, Austin Alexander et sa compagne Amber, le premier homme enceinte s’est offert une balade au milieu des poissons. Au programme, rencontre avec les dauphins et photo montage du fond de l’océan.

Thomas a immortalisé cette balade au parc aquatique d’Arizona sur Instagram en postant deux clichés adorables. Sur une première photo, Thomas exprime sa fierté à l’égard d’un de ses fils. Jensen a en effet été choisi pour « embrasser un dauphin ». Sur le cliché, le petit garçon, tout sourire, enlace le mammifère marin. Sur une deuxième photo, c’est toute la petite famille qui pose ensemble. Ils font semblants d’être perdus au milieu de l’océan, leur visage minant la peur et le regard fixant le lointain. En légende, Thomas poste une photo plus que philosophique : « que regardons-nous au juste dans le monde ? », se demande le papa. Un papa qui ne serait pas contre agrandir encore un peu plus sa famille.



Dans une interview accordée à la télévision américaine, l’ancien Habitant de Secret Story confiait son envie d’accueillir une petite fille. « Nous allons faire appel à un donneur de sperme anonyme et inséminer Amber. J’adore être papa et nous avons hâte que ces prochaines tentatives d’insémination se concrétisent. J’aimerais tellement avoir une autre fille », confiait Thomas.