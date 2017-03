Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Après Secret Story, Thomas Vergara a participé à d'autres émissions de télé-réalité. Tombé fou amoureux de Nabilla Benattia, elle-aussi issue d'une télé-réalité, les deux tourtereaux sont devenus inséparables. Désormais, c'est à Londres qu'ils coulent des jours heureux, loin des projecteurs qui les ont suivis pendant de longs mois. Jeudi, le beau gosse a posté un cliché troublant sur son compte Instagram. Le regard plongé dans une grosse caméra, l'ancien Habitant de la Maison des Secrets se hisse dans la peau d'un cameraman. "Silence ça tourne", écrit-il en guise de légende.



Et si ce projet avait un rapport avec la publicité dans laquelle a récemment tourné Nabilla ? Sur son compte Instagram, l'influenceuse a posté des photos en compagnie de son chéri dans les coulisses d'une publicité tournée pour une marque de meubles et rangements. Toujours en première loge pour soutenir sa chérie, Thomas Vergara a sûrement supervisé l'avancement de ce spot publicitaire qui sera bientôt visible sur les écrans. Une chose est sûre, depuis que le couple s'est installé à Londres, ils inondent la toile de clichés de leur appartement, mais aussi de leurs virées shopping à Mayfair et autres endroits branchés de la capitale anglaise. Côté projets, sachez que le sudiste a ouvert son premier restaurant. Baptisé Le Quai Aixois, l'établissement a ouvert ses portes le 17 novembre dernier à Eguilles, dans les Bouches du Rhône. Celui-ci propose une cuisine variée dans une ambiance lounge, le tout à un prix abordable. Well done Thomas !