Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

"Je suis un Yamakasi." C’est avec ce secret que Tony a fait son entrée dans la Maison des Secrets en 2015. Mais être un Yamakasi n’est pas la seule aventure qui a marqué son passé. Invité mercredi de C’est mon choix diffusé Chérie 25, le jeune homme s’est en effet confié sur une période difficile de sa vie lorsqu’il s’était retrouvé sans un toit au-dessus de sa tête. Un quotidien difficile pour lui comme il l’a confié à Evelyne Thomas. "J'ai vécu des choses horribles. Ne pas savoir comment on va manger, ne pas savoir où l'on va dormir, comment on va dormir, si on va dormir. On voit la vie différemment", a-t-il affirmé.

Tony a vécu un véritable drame lorsqu’il était SDF. Il a en effet perdu l’un de ses amis lors d’un hiver très rigoureux "en 2011/2012." Alors qu’il dormait dans une tente, la température est descendue "jusqu’à -15 degrés." "Je récupérais des matelas et des couvertures dans les objets encombrants pour un SDF qui s’appelait Marc. Et un soir, je lui ai posé une couverture et il a dormi à côté de moi. Je suis resté auprès de lui, j’ai dormi le dos contre le mur. Et le lendemain, à mon réveil, il était parti", a-t-il ainsi confié très ému.

Ce souvenir difficile le hante encore. "Je pensais que ça allait être facile de le dire mais on n'imagine pas à quel point c'est dur de le dire. Quand on me voit comme ça, on ne pourrait pas se dire que j'ai été SDF, c'est loin d'être facile", a-t-il conclu.