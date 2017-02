Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Dans la Maison des Secrets, tout peut arriver y compris rencontrer l’amour ! Au cours des 10 saisons de Secret Story, la Voix a été le témoin de nombreux coups de foudre. En ce jour de Saint Valentin, on vous propose de revenir sur les plus belles histoires d’amour de l’émission.

Si les candidats de Secret Story ont tous fait leur entrée dans la Maison dans le but de d’accéder à la finale et de l’emporter, certains d’entre eux ont gagné bien plus. Au-delà des stratégies et des secrets à découvrir, certains habitants ont réussi à trouver l’amour. En ce jour de fête des amoureux, MYTF1 vous propose donc un petit flashback sur les plus belles histoires d’amour qui ont vu le jour dans Secret Story.

Numéro 10 : Clara et Gautier

Leur histoire ne durera pas après l’émission mais Clara et Gautier ont vécu une jolie relation durant le jeu avant de déchanter.

Numéro 9 : Cyril et Alexandra

En saison 2, Cyril Paglino et Alexandra ont eu un véritable coup de foudre durant l’émission. Leur amour avait tout d’un conte de fée : la princesse et le bad boy. Mais leur histoire d’amour n’a pas survécu. Après un an de relation, les deux tourtereaux se sont séparés.

Numéro 8 : Emilie Nef Naf et Léo

La saison 3 a connu de nombreux couples. Il y a d’abord eu la relation compliquée entre Sabrina (qui voulait rester vierge jusqu’au mariage) et Jonathan (qui avait le QI d’Einstein). Romain et Angie ont vécu une histoire pleine de rebondissements. Le jeune homme a même demandé la main de sa dulcinée durant l’aventure. Mais ils finiront par se séparer à Los Angeles. Mais la belle histoire d’amour de cette saison, c’est celle d’Emilie Nef Naf et Léo. D’abord amis au sein du jeu, les deux habitants ont fini par sortir ensemble. Ils sont désormais séparés.





Numéro 7 : Alexia et Vincent Queijo

Lors de la saison 7, Alexia et Vincent Queijo ont vécu une histoire digne des Feux de l’amour. Amoureuse transie de Vincent, la jolie blonde est passée par toutes les phases durant l’émission et ses larmes ont coulé à de nombreuses reprises. Mais Malgré les incartades du Don Juan avec Emilie et Stéphanie, Alexia a tout pardonné. Cependant, Vincent va finir par rompre après l’émission.









Numéro 6 : Juliette et Simon

Durant la saison 5, Ayem et Daniel devaient faire croire à leurs camarades qu’ils étaient en couple. Mais entre le bel Italien et la belle brune incendiaire, une flamme va finalement naître. Mais la vraie histoire d’amour de la saison se passe entre Juliette et Simon. Les deux habitants ne s’attendaient vraiment pas à avoir un coup de foudre en entrant dans la Maison. D’autant que lorsqu’il intègre le jeu, le jeune homme est déjà en couple. Alors pour éviter de blesser sa copine à l’extérieur, Simon va vivre une histoire platonique avec Juliette, la belle brune survoltée fan de Janis Joplin. Ils n’officialiseront leur amour qu’à la sortie du jeu. Aujourd’hui, ils ne sont plus ensemble.





Numéro 5 : Fanny et Julien

Lors de la saison 6, Fanny et Julien Sznejderman ont un véritable coup de foudre l'un pour l'autre. Mais entre les deux habitants friands de tatouages, c’est un peu compliqué. En couple à son entrée dans le jeu, Julien ne veut pas blesser sa copine et refuse donc d’entamer une histoire avec la belle Fanny. Mais lorsque celle-ci quitte l’aventure, il se rend compte qu’il est complètement fou d’elle. Et alors qu’elle réintègre la Maison pour 24h, Julien en profite pour lui déclarer sa flamme. Après trois ans d’amour, les deux amoureux se sont séparés en mars dernier.





Numéro 4 : Emilie et Rémi

L’année dernière, Emilie et Rémi ont soufflé le chaud et le froid tout au long de l’aventure. Si au départ, ils se sont mis en couple pour protéger le secret des jumeaux, ils finiront par vraiment sortir ensemble même une fois la supercherie dévoilée. Mais leur histoire sera émaillée de disputes et de réconciliations avant de se séparer définitivement quelques mois après la fin de l’émission.





Numéro 3 : Amélie et Senna

Ils forment LE couple de la saison 4 et sans doute, l’un des plus emblématiques toutes saisons confondues. Entre Amélie Neten et Senna, ça a été très passionnel. Les deux Belges ont mis le feu dans la Maison des Secrets avec leurs disputes retentissantes et leurs réconciliations enflammées. Celui qui est entré dans le jeu avec ses deux ex Stéphanie et Coralie et celle dont le secret était d’être un Don juan au féminin se sont même mariés au sein de l’aventure





Ma vie ❤️ Une photo publiée par Amélie Neten (@amelieofficieloff) le 30 Nov. 2015 à 14h34 PST

Numéro 2 : Leïla et Aymeric

Durant la saison 8, Aymeric et Leïla vont vivre une très belle histoire d’amour. D’abord amis au sein de l’aventure, Aymeric va tout faire pour soutenir et défendre la jolie brune alors critiquée de toutes parts. Les deux camarades vont finir par franchir le pas et s’avouer leurs sentiments. Leur histoire survivra à la fin de l’émission mais ne durera pas plus d’un an.





Numéro 1 : Mélanie et Bastien

Durant la saison 10 de Secret Story, Mélanie et Bastien ont connu des hauts et des bas. D'abord amis, Bastien s'est montré très protecteur vis-à-vis de la jolie Suissesse lorsque cette dernière avait toute la Maison à dos. Puis ils finiront par se rapprocher au point de sortir ensemble. Mais leur relation est loin de faire l'unanimité parmi leurs camarades. Leur comportement agace et nombre d'habitants considère que leur relation est factice. Accusés d'être quelque peu manipulateurs, personne ne croira réellement à leur histoire d'amour. Pourtant trois mois après la grande finale de Secret Story 10, Mélanie et Bastien sont toujours en couple. Mieux, ils envisagent même désormais d'aller plus loin dans leur relation. Un mariage serait en effet à l'ordre du jour.









🐎 @bastoswithlove ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀👩🏽 @meldedigama ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀👻ilbastos 👕 @noyoco 📸 @publicfr Une publication partagée par Bastos (@bastoswithlove) le 27 Déc. 2016 à 4h49 PST













Couple inclassable : Nadège et Thomas... ou presque

En plus du couple formé par Fanny et Julien lors de la saison 6, une autre histoire d'amour a marqué les esprits : celle de l’amour un peu à sens unique entre Nadège Lacroix et Thomas Vergara. Alors que les deux habitants doivent faire croire à leurs camarades qu’ils sont frère et sœur, la jolie blonde tombe rapidement sous le charme du beau brun. Mais ce ne sera pas vraiment le cas de Thomas…