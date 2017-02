Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

De Secret Story à Success Story, il y a parfois qu’un pas. La preuve avec Caroline Receveur, business woman reconnue, Nadège Dabrowki devenue Andy Raconte, l’une des YouTubeuses les plus influentes ou encore Cyril Paglino.

Finaliste de la deuxième saison de Secret Story, le jeune homme aujourd’hui âgé de 32 ans s’illustre dans l’entrepreneuriat. Et tout lui réussit. Le champion de breakdance a quitté la France pour s’installer sur les hauteurs de San Francisco, aux Etats-Unis. Il a notamment fondé Tribe, une société qui développe une application mobile du même nom inspirée du talkie-walkie. Grâce à cette application, les utilisateurs peuvent s’envoyer des mini-vidéos par le biais d’une messagerie instantanée.



Aux Etats-Unis, justement, l’application à mi-chemin entre Facebook et Skype connaît un franc succès et Cyril Paglino, parvient doucement à se faire une place parmi les géants d’internet. La preuve : un célèbre fond d’investissement américain de la Silicon Valley, l’eldorado des entrepreneurs les plus novateurs, s’intéresse de près à Tribe. Sequoia Capital. Ce nom ne vous dit rien ? C’est eux qui avaient financé Google et Facebook à leurs débuts. De bons augures pour l’ancien Secretiste.