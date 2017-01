Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Les projecteurs, Leila Ben Khalifa a toujours adoré ça. Déjà dans Secret Story, sa plastique et ses formes faisaient tourner la tête d'Aymeric. Une fois l'émission de télé-réalité terminée - elle a remporté Secret Story 8 -, la secrétiste est revenue à son occupation première, le mannequinat. Égérie de plusieurs grandes marques dont Moncielo, une marque de prêt-à-porter de luxe, la jolie brune est également connue pour ses shootings très sexy dont elle poste le résultat de façon régulière sur ses réseaux sociaux. Le dernier en date ? Un sublime shooting photo réalisé dans le désert de Dubaï par un photographe de renom.

Et le résultat est à la hauteur. Sur les réseaux sociaux, les commentaires élogieux fusent. "Magnifique", "tu es sublime", "on aimerait se perdre dans le désert pour y faire la découverte d'une telle oasis", déclarent les internautes sous le charme de la bombe tunisienne. Après avoir fait un tour à Ibiza, Saint-Barthélémy et plus récemment Dubaï où elle s'est reposée tout en faisant la fête avec ses amis, l'heure est venue pour Leila de rentrer en Italie, retrouver les siens. C'est à Milan que la tunisienne habite désormais. La jolie brune s'apprête à retrouver son train-train quotidien et le froid qui frappe l'Europe depuis plusieurs jours.





They told her not to do...so she did it twice... Photo credit @mo.younes Make up artist & stylist @chrissnazha Wardrobe @valleydez Une photo publiée par Lbk💋 (@leilabenkhalifaofficial) le 22 Janv. 2017 à 13h15 PST