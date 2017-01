Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Bastien a un nouveau tatouage et il a partagé la bonne nouvelle avec ses fans. Ces derniers ont pu ainsi découvrir en live sur Snapchat la dernière folie du candidat de "Secret Story 10".

Depuis sa sortie de la Maison des secrets, Bastien s’affiche continuellement sur les réseaux sociaux. Le candidat de Secret Story 10 ne cache pas grand chose de son quotidien, notamment sur Instagram. De ses shootings photos professionnels, à ses moments entre amis en passant par ses différents looks et ses clichés de couple, le jeune homme, qui a trouvé l’amour dans l’émission de NT1, dévoile tout sans tabou.

Incontournable sur la toile, Bastien est bien décidé à tout partager avec ses fans. Après avoir publié il y a quelques jours un cliché où il apparaît complètement nu dans les Alpes, le mannequin a dévoilé dimanche sur Snapchat son dernier passage chez le tatoueur. Les internautes ont ainsi pu voir le jeune homme se faire tatouer dans la nuque "Mad Love", un joli message de Bastien pour ses fans. "C’est pour vous sur moi", a-t-il écrit sur la toile. Plus surprenant encore, il a choisi de se filmer en train de se tatouer lui-même un petit symbole sous l’œil. "Je peux être dans le livre des records pour le premier 'face self-tattoo' utilisant Snapchat comme miroir ?", a-t-il ajouté. Ce tatouage n’est pas la seule nouveauté dans la vie de Bastien. Le jeune homme en couple avec Mélanie, rencontrée dans la Maison des secrets, viendrait d’emménager avec sa compagne à en croire une publication sur Snapchat montrant des cartons de déménagement. Sur un petit nuage, le couple parle d’ailleurs déjà de mariage !





Watch out for the Grimal brothers. It looks like they are living in the same country now. 📸 @svaljacreations 👻 ilbastos Une photo publiée par Bastien grimal - Lil Bastos 🐞 (@bastoswithlove) le 15 Janv. 2017 à 4h38 PST

