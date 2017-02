Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

C'est au Mexique, loin de Paris et de la Belgique qu'Amélie Neten prend du bon temps depuis plusieurs jours. Aux côtés de son chéri, Philippe Léonard, elle profite du soleil de Cancun pour se changer les idées et se reposer. Heureuse et amoureuse depuis de longs mois, la tornade Belge en a profité pour poster plusieurs clichés de son séjour. A la plage, à la piscine avec son boyfriend... tout est fait pour se relaxer. Heureuse et amoureuse de son compagnon, la mère d'Hugo lui a fait une déclaration d'amour sur son compte Instagram.

Sur son compte perso, la jeune femme a publié une photo de son chéri à la piscine. L'image était agrémentée du message suivant : "Je pourrais vous parler de lui pendant des jours, des mois. Je l'aime, il a fait de moi la femme que je suis : heureuse et épanouie <3", a-t-elle écrit sur ledit réseau social. Et ce n'est pas la première fois que la jolie blonde déclare sa flamme à son cher et tendre... L'ancienne participante de Secret Story poste de façon régulière des clichés de son fils et son amoureux, les deux "hommes de sa vie". Lors du réveillon du 31 décembre, le couple a célébré le passage à la nouvelle année ensemble. Déguisés en super-héros, Amélie et Philippe étaient plus complices que jamais. Ces instants, la jolie blonde les a bien évidemment divulgués sur Instagram...





☀️☀️☀️☀️☀️ Une publication partagée par Amélie Neten (@amelieofficieloff) le 14 Févr. 2017 à 10h44 PST