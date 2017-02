Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Après le Maroc et les États-unis, où Coralie s'est récemment envolé avec son bookeur, la jeune femme est partie direction Dubaï. Des vacances sous le sable chaud amplement méritées pour Coco, qui ne chôme pas depuis l'arrêt de Secret Story. Dans ses valises, la jolie Belge, dont les téléspectateurs ont fait la connaissance en saison 9 de Secret Story, a emmené sa meilleure amie, Rania. Au programme : farniente, surf et plage à gogo. Tombée amoureuse de ce pays aux gratte-ciels vertigineux, la jeune femme a posté bon nombre de clichés aux allures de cartes postales.

Pendant son périple aux Emirats arabe unis, la jeune femme a rendu visite au désormais célèbre Salt Bae. Le jeune homme a fait le buzz sur les réseaux sociaux par sa découpe concise et parfaite de viandes et son salage d'exception. La jolie brune a donc profité de sa rencontre avec lui pour l'imiter. Sur Twitter et Instagram, les commentaires élogieux envers la star de télé-réalité fusent. "Trop belle, merci de nous faire partager ta nouvelle vie", "Dubaï te va si bien, trop belle Coco!!!", "trop belle avec salt bae, c'est toi la plus forte", peut-on lire sur Internet.

Que nous réserve Coralie après tous ces voyages ? Il se murmure que la jeune femme a des projets sur le petit écran. Dans une interview accordée au magasine Public, le manager de la jeune femme a évoqué l'idée d'une carrière au cinéma, et pourquoi pas dans une série télévisée. "Coralie a en effet été appelée par un réalisateur et une célèbre boite de production, spécialisée dans les séries télés. Pour le moment, rien de signé mais on avance intelligemment". Le mystère reste donc, pour le moment, entier.





My love ❤️🇦🇪🇦🇪 @raniaabou04 Une photo publiée par Coralie Porrovecchio (@porrovecchiocoralie) le 4 Févr. 2017 à 5h23 PST