Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Tout va pour le mieux pour Leila Ben Khalifa ! Après avoir co-animé Secret Story cet été en compagnie de Christophe Beaugrand, Adrien Lemaitre, Julie Taton et Emilie Fiorelli, grande lauréate de la saison 9, le jolie brune s'est octroyé des vacances somptueuses bien méritées. C'est au Mexique que l'ex secrétiste a fait escale. Entre paysages paradisiaques et tenues sexy, la jeune femme a fait grimper la température sur la toile. Pour célébrer le nouvel an, la pétillante animatrice a même convié son meilleur ami pour faire la fête. "Quand tu commences l'année avec ton meilleur ami, tu es sûre que ça sera génial", a-t-elle écrit sur Instagram. Ses photos aux couleurs d'une carte postale ont été largement commentées sur les réseaux sociaux par ses fans, qui ne diraient pas non à l'idée de partir sous le soleil américain.

Leila, reine d'Instagram

Si vous ne suiviez pas Leila sur ses comptes personnels, faites-le ! La jolie brune est une pro des selfies. Elle n'hésite d'ailleurs pas à en faire au gré de ses envies. En vacances, dans son lit, en plateau, en soirée, dans les airs... Toute sa vie est sur les réseaux sociaux. Surnommée la reine d'Instagram par ses quelques 331 000 abonnés, Leila Ben Khalifa est une accro à Instagram. Avant de s'envoler pour le Mexique, la jeune secrétiste a fait la fête avec ses amies à Ibiza et Saint-Barthélémy. Elle s'est ensuite "envoyé en l'air" à Dubaï le temps de quelques jours, pour faire du saut en parachute au-dessus des Emirats arabe unis. Un road trip assez dense et des souvenirs plein la tête pour l'animatrice qui débute l'année sous les meilleurs auspices !





#blackisthenewblack wearing @clanmilano sunglasses 😎 Une photo publiée par Lbk💋 (@leilabenkhalifaofficial) le 4 Janv. 2017 à 16h12 PST





When u start the year with ur best friend... make sure that is gonna be amazing!!! 🙏🏼 #Tulum #WeAreBack #2017 Une photo publiée par Lbk💋 (@leilabenkhalifaofficial) le 3 Janv. 2017 à 17h43 PST