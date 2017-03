Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Après Vincent Queijo (Secret Story 7), c’est au tour d’un autre Sécrétiste de faire une apparition dans Les Mystères de l’amour. La série incontournable de TMC, dont les épisodes inédits sont diffusés chaque dimanche à 19h45, vient d’accueillir à bras ouverts l’un des candidats les plus emblématiques de l’émission : Xavier Delarue.

C’est sur Instagram que le mari de Tatiana Laurens, elle aussi candidate de Secret Story 1 – leur secret était : "Nous sommes mariés" - a annoncé la bonne nouvelle à ses nombreux fans. L’occasion pour lui de partager deux clichés du tournage sur lesquels il pose avec certaines stars des Mystères de l’Amour. Sur une première photo, on découvre ainsi Xavier Delarue tout sourire au côté d’Hélène Rollès. "Beaucoup de Mystère.... & beaucoup d'Amour aussi ! Bientôt dans... #LMDLA", a-t-il écrit en légende. Dans une deuxième publication, on le retrouve prenant la pose avec Magali Madison et Bruno Le Million alias Annette et Roger Girard, qui sont désormais en couple à l’écran. "Un vrai kiffe de tourner avec vous ! Cc Annette & Mr Girard Bientôt dans .... #LMDLA", glisse-t-il avec cette photo.

Découvert dans Secret Story 1, Xavier Delarue ne serait pas contre remettre le couvert pour de nouvelles aventures dans la Maison des Secrets. C’est en tout cas ce qu’il avait confié à MYTF1 en octobre dernier. "Je signe sans hésiter et je sais que ma femme aussi. Secret Story sans Xababa (son surnom l’émission, ndlr) ce n’est pas Secret Story ! J’aimerais tellement rentrer dans la Maison et revivre tout ce que j’ai vécu auparavant. C’est une aventure unique que je conseille à tout le monde" affirmait-il ainsi.





