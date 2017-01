REPLAY - Louise, 77 ans, est une gentille mamie qui inspire confiance. Pourtant, elle est accusée d'avoir escroqué des dizaines de personnes à travers la France en un peu plus d'un an. Montant du préjudice estimé : 140.000 euros, principalement des achats et des loyers impayés. Une équipe de Sept à Huit l’a rencontrée.