REPLAY - Avec 20.000 employés et 57 magasins, Leroy Merlin est le numéro un des enseignes de bricolage en Russie. Pour y parvenir, malgré les tensions politiques entre Paris et Moscou, la société française a dû s'adapter de manière étonnante aux particularismes locaux. Organisation de visites chez les clients, lutte contre la corruption par un ancien de la DGSE et aussi soirées d'entreprises très... arrosées !