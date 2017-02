Comme Anne-Laure et Mathilde, près de 2.000 jeunes femmes originaires de 130 pays et rêvant de devenir hôtesses de l'air se forment chaque année à Dubaï, au centre de formation d'Emirates, la plus grande compagnie aérienne du monde. Au programme : cours de maquillage et de savoir-vivre mais aussi exercices de dépressurisation.