Sept à Huit : au Cambodge, un couple de Français consacre sa vie à aider les enfants  

En juin 2013, une de nos équipes est partie à la rencontre d’un couple de retraités français installé à Phnom Penh et à l’histoire édifiante. En 1995, lorsqu’ils arrivent au Cambodge, ces baroudeurs retraités sont immédiatement choqués par le nombre d’enfants dans les rues de la capitale, il décide d’aller à leur rencontre et de les aider. Grace aux fonds qu’ils récoltent chaque année en sillonnant la France en camping-car, ils bâtissent l’une des plus grandes écoles du Cambodge.