Plus de 900.000 personnes bénéficient chaque hiver des repas distribués par Les Restos du Cœur. Parmi eux, Norbert, cuisinier au chômage, qui ne travaille plus depuis 3 ans. Et Isabelle, mère isolée, avec trois enfants à charge. Comment se démènent au quotidien ces Français touchés par la précarité, entre souci permanent de compter chaque centime et volonté d'offrir à leurs enfants une vie décente ?